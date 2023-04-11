Граждане России, пользующиеся порталом "Госуслуги", вновь могут удалять учетную запись в случае необходимости. Зайдя во вкладку "Профиль", человек увидит специальную кнопку для "ликвидации" своего аккаунта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Напомним, что ранее Минцифры подтвердило, что функция удаления учетной записи на портале "Госуслуг" была отключена. Такое решение было принято в связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей.

Отмечается, что недавние изменения в функционировании портала никак не связаны со слухами о готовящейся мобилизации, на самом портале сохраняется функция отписки от сообщений госорганов.