Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 76,4095
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.03.2023 : 81,1418
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:55

Записаться в школу можно на портале Госуслуг

На портале Госуслуг появилась возможность предварительной записи ребенка в школу по заявлению, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Родители могут заранее заполнить на "Госуслугах" заявление для записи ребенка в школу. Черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку "Отправить", — отметили в в министерстве.

Кроме того, говорят авторы услуги, подать заявление можно сразу в несколько школ одновременно, а на портале будет отображаться количество свободных мест. "Заявления в школу" уже доступны в 60 регионах страны.

Мир

Медведев обвинил США в "борзости"

Зампредседателя Совбеза РФ прокомментировал ситуацию с упавшим в Черное море американским дроном.

Читать полностью

Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта

Политика КНР лично пригласил президент России Владимир Путин

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости