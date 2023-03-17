На портале Госуслуг появилась возможность предварительной записи ребенка в школу по заявлению, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Родители могут заранее заполнить на "Госуслугах" заявление для записи ребенка в школу. Черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку "Отправить", — отметили в в министерстве.

Кроме того, говорят авторы услуги, подать заявление можно сразу в несколько школ одновременно, а на портале будет отображаться количество свободных мест. "Заявления в школу" уже доступны в 60 регионах страны.