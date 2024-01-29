Минцифры: биометрия не сохраняется на "Госуслугах"

Министерство цифрового развития России опровергло распространенную информацию о том, что портал "Госуслуги" собирает и хранит биометрические данные. Согласно сообщению, банки обязаны передавать все ранее собранные биометрические данные граждан в единую биометрическую систему (ЕБС), и на портале "Госуслуги" такие данные не хранятся. Вместо этого на портале предоставлена только информация о биометрии, размещенной в ЕБС, которая отображается в личном кабинете пользователя.

Также отмечается, что граждане имеют возможность удалить свои биометрические данные в любой момент после их передачи в ЕБС. Ранее поступила информация о том, что жители многоквартирных домов не могут быть принуждены предоставить свои данные для удаленной идентификации через "умные" домофоны. Те, кто отказывается, могут использовать магнитный ключ для открытия входной двери. Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ЕБС), подчеркнул, что регистрация в системе возможна только на добровольной основе.