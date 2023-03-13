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  • Опубликована сегодня в 18:35

В Госдуме рассмотрят поправки к закону о гостайне

Во время весенней сессии депутаты Госдумы рассмотрят поправки к законам "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Об этом сообщили в комитете по безопасности и противодействию коррупции Нижней палаты парламента.

Согласно новым поправкам, в доступе к гостайне может быть отказано лицам, имеющим счета или вклады в иностранных банках, а также тем, кто обладает недвижимостью за рубежом.

При этом допущенные к гостайне смогут временно выезжать из РФ, в том числе при необходимости экстренного лечения, говорится в сообщении Госдумы РФ.

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