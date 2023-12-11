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Суд отменил приговор ярославцу по обвинению в госизмене
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  • Опубликована сегодня в 18:12

Суд отменил приговор ярославцу по обвинению в госизмене

Апелляционный суд отменил решение о госизмене, вынесенное Ярославским областным судом в отношении Ровшана Намазова, торговца двигателями. Об этом сообщает РБК.

По обвинениям в контрабанде организованной группой и госизмене, приговор был вынесен 8 сентября Ярославским областным судом. Ровшан Намазов был задержан в марте 2023 года.

Согласно информации со страницы Намазова в социальной сети "ВКонтакте" (последний раз он был в сети 10 февраля), он активно путешествует и делится своими фотографиями. За последние несколько лет он посетил различные арабские регионы, такие как Тунис, Абу-Даби и Дубай.

Намазов также является соучредителем ТСЖ "Космос" в Ярославле. Председатель товарищества сообщил изданию, что Намазов прописан и проживает в четырехкомнатной квартире со своей семьей, но о его профессиональной деятельности он ничего не знает. Судя по всему, его сын Асим Намазов занимает должность руководителя отдела правовой работы администрации Ярославля.

Согласно данным реестра юридических лиц, Намазов родился в Грузии и начал заниматься торговлей пищевыми продуктами с 1996 года. Позднее он перешел к скупке и продаже деталей для крупногабаритных автомобилей. На различных форумах были обнаружены объявления Намазова, касающиеся деталей для машин МАЗ, "КамАЗ", БЕЛАЗ, КрАЗ, Урал и других.

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