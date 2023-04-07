Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о том, что необходимо совершенствовать подходы к управлению государственным имуществом для уменьшения излишних трат, передает ТАСС.

Согласно словам премьера, в государственном балансе имеется значительное количество неиспользованных зданий, помещений, земельных участков, а также объектов незавершенного строительства.