Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства о том, что необходимо совершенствовать подходы к управлению государственным имуществом для уменьшения излишних трат, передает ТАСС.
Согласно словам премьера, в государственном балансе имеется значительное количество неиспользованных зданий, помещений, земельных участков, а также объектов незавершенного строительства.
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