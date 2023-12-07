Госдума приняла закон о более мягком исчислении сроков лишения свободы

Госдума приняла законопроект, предусматривающий изменение порядка исчисления времени отбывания наказания при переводе осужденных из более строгих исправительных учреждений в более мягкие.

По нововведению, 1 день отбывания наказания в строгом режиме будет засчитываться за 1,5 дня в общем режиме или за 2 дня в колонии-поселении.

Этот шаг направлен на более справедливое сопоставление условий отбывания наказания, основываясь на фактической строгости ограничений.