Депутатами Государственной Думы разработан законопроект, запрещающий использовать жидкости для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.
Перечень соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость установит кабмин.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует свою позицию.
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