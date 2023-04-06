Депутатами Государственной Думы разработан законопроект, запрещающий использовать жидкости для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Перечень соответствующих никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей с добавками, усиливающими никотиновую зависимость установит кабмин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует свою позицию.