Законопроект о гражданстве будет рассмотрен в двух чтениях 11 апреля. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров.
Ранее, 13 ноября, в орган законодательной власти ее представители внесли поправку, согласно которой человека смогут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.
МИД России требует освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Священнослужитель находится под домашним арестом
Эстония закрыла доступ к российским информационным сайтам и телеканалам в интернете
Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.
Впервые с 2014 года команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не вышла в плей-офф НХЛ
Ничто уже не спасет "Вашингтон Кэпиталз"
Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества
Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.