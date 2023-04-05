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  • Опубликована сегодня в 10:28

Продолжится рассмотрение законопроекта о лишении гражданства в Госдуме

Законопроект о гражданстве будет рассмотрен в двух чтениях 11 апреля. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров.

Ранее, 13 ноября, в орган законодательной власти ее представители внесли поправку, согласно которой человека смогут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.

Мир

МИД России требует освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Священнослужитель находится под домашним арестом

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Эстония закрыла доступ к российским информационным сайтам и телеканалам в интернете

Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.

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Общество

Впервые с 2014 года команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не вышла в плей-офф НХЛ

Ничто уже не спасет "Вашингтон Кэпиталз"

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Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества

Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.

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Новости