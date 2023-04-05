Законопроект о гражданстве будет рассмотрен в двух чтениях 11 апреля. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров.

Ранее, 13 ноября, в орган законодательной власти ее представители внесли поправку, согласно которой человека смогут лишить приобретённого гражданства за дискредитацию армии России.