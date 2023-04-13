С текущего момента действует закон, в котором написано о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним и за вовлечение их в потребление никотинсодержащей продукции.

"Государственная Дума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов"

Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции для граждан увеличится до 2-5 тыс. рублей ;

; Штрафы за продажу несовершеннолетнему такой продукции составят до 60 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 600 тыс. для юрлиц.

Ранее Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.