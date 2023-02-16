Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон о регулировании употребляемых в русском языке иностранных слов. Главная цель нововведения - защитить национальный язык от чрезмерных заимствований.
«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях»
Как говорится в пояснительной записке к документу, закон «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным»
Согласно новому закону, в России появятся обновленные нормативные словари, справочники, а проекты государственной важности будут проходить специальную лингвистическую экспертизу на предмет соответствия правил русского языка.
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