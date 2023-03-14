По результатам третьего чтения пленарного заседния в Государственной Думе депутаты решили внести правки в ст. 13.15 КоАП за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию.
Такое нарушение предусматривает соответствующие штрафы:
- от 10 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения для граждан;
- от 40 тыс. до 80 тыс. - для должностных лиц;
- от 50 тыс. до 100 тыс. - для индивидуальных предпринимателей;
- от 800 тыс. до 1 млн рублей - для юрлиц.
Для юрлиц и ИП также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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