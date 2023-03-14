Депутаты на пленарном заседании в Государственной Думе согласовали законопроект о запрете распространения ложной информации о любых участниках спецоперации, в том числе добровольцах. Цена фейков - до 15 лет лишения свободы или уплата штрафа до 5 млн рублей. Правки сделаны в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном Кодексе РФ.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию.