Депутаты на пленарном заседании в Государственной Думе согласовали законопроект о запрете распространения ложной информации о любых участниках спецоперации, в том числе добровольцах. Цена фейков - до 15 лет лишения свободы или уплата штрафа до 5 млн рублей. Правки сделаны в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном Кодексе РФ.
Ранее Госдума приняла закон о штрафах за распространение в СМИ и интернете инструкций незаконного изготовления боеприпасов к огнестрельному оружию.
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Компания Норвегии Equinor открыла новое местонахождение нефти и газа в Северном море
По оценке экспертов, объемы углеводородов составляет от 24 до 84 млн баррелей в нефтяном эквиваленте
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