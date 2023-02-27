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  • Опубликована сегодня в 19:05

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды чайлдфри среди детей

Парламент республики Башкоторстан и депутат Госдумы Эльвира Аиткулова предложили внести поправки в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", а именно запретить пропаганду чайлдфри среди подрастающего поколения. К данному моменту документ доступен в думской электронной базе данных.

«Сторонники идеологии „чайлдфри" распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации"

По мнению политиков, пропаганда сознательной бездетности ведет "к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров".

Стоит напомнить, что такой законопроект ранее предлагали в сентябре прошлого года, однако в том виде правительство его не поддержало и документ отправили на доработку.

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