Доклад в Государственной Думе о проделанной работе за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта. Более точную дату определят позднее, сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин.
«Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта»
Ранее политик заявил, что в марте начнет действовать "запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках"
Польша Германия и США проведут совместные военные учения
НАТО хочет сделать вид, что не так слабо
Первая леди США Джилл Байден надеется, что муж пойдет на второй президентский срок в 2024 году
При этом сам Джо Байден пока воздерживается от официального объявления.
Дипломы бакалавра будут равнозначны дипломам о полном высшем образовании
Как заявил помощник президента России Фурсенко, в СССР все выпускники ВУЗов считались дипломированными специалистами: "то же самое будет и сейчас"
Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, которые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.