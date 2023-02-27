Доклад в Государственной Думе о проделанной работе за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта. Более точную дату определят позднее, сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин.

«Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта»

Ранее политик заявил, что в марте начнет действовать "запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках"