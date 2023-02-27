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  • Опубликована сегодня в 16:52

Отчет правительства в Госдуме запланирован на период с 21 по 23 марта

Доклад в Государственной Думе о проделанной работе за 2022 год предварительно состоится с 21 по 23 марта. Более точную дату определят позднее, сообщил председатель законодательного органа Вячеслав Володин.

«Давайте предварительно зарезервируем пленарную неделю с 21 по 23 марта»

Ранее политик заявил, что в марте начнет действовать "запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках"

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Первая леди США Джилл Байден надеется, что муж пойдет на второй президентский срок в 2024 году

При этом сам Джо Байден пока воздерживается от официального объявления.

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Как заявил помощник президента России Фурсенко, в СССР все выпускники ВУЗов считались дипломированными специалистами: "то же самое будет и сейчас"

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Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля

Всех с Днем защитника Отечества: Пригожин с фронта поздравил всех российских бойцов с 23 февраля

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин посетил Артемовск и поздравил всех российских бойцов, кото﻿рые бьются за Родину, с Днем защитника Отечества.

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