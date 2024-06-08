Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин объяснил, как распознать видео или аудио с использованием дипфейков.

Дипфейк — это технология создания реалистичных изображений, видео или аудио с помощью искусственного интеллекта. Мошенники могут использовать её для обмана.

Чтобы распознать дипфейк на видео, обратите внимание на движение глаз, цвет кожи и волос, контур овала лица. Если они выглядят размытыми или странными, скорее всего, это дипфейк. В случае с аудио-сообщениями обратите внимание на чёткость и интонацию речи.

Депутат подчеркнул, что важно критически относиться к любым сообщениям в сети, особенно если они касаются личных данных или финансовых средств. Если вы уже получили подозрительное сообщение, попробуйте связаться с отправителем.

Антон Немкин отметил, что мошенники успешно создают дипфейки из-за доступности технологий и быстрого распространения контента в соцсетях. Некоторые дипфейки настолько реалистичны, что даже экспертам сложно их выявить.

Фото: flickr.com/Хорхе Ласк(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)