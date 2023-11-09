Госдума приняла законопроект о создании реестра злостных неплательщиков алиментов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании реестра неплательщиков алиментов, пишет газета "Известия" со ссылкой на депутата Алексея Говырина.
"В России создадут отдельный реестр злостных неплательщиков алиментов. Сегодня такой закон мы приняли в первом чтении. В него будут включать тех, кто уже привлекался к административной и уголовной ответственности или находятся в розыске за неуплату алиментов детям или престарелым родителям", — сказал он.
Политик отметил, что по состоянию на октябрь 2023 года в России — более 140 неплательщиков алиментов, большинство из которых мужчины.
"Честно сказать, язык не поворачивается называть их мужчинами или тем более отцами. Общество должно быть к ним нетерпимым и использовать все инструменты, чтобы защитить детей", — подчеркнул депутат.
Говырин также сравнил реестр с "доской позора", покинуть которую можно только после уплаты всех долгов.
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Против проголосовали 44 законодателя, воздержались пятеро.
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