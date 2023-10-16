В Госдуму внесли законопроект о праве преподавать для бывших заключенных

Лицам, осужденным за совершение серьезных и особо тяжких преступлений, будет предоставлена возможность заняться образовательной и инструкторской деятельностью через десять лет после отбытия наказания, но лишь при условии, что они вели себя безупречно. Этот законопроект был представлен в Государственной Думе группой депутатов, включая вице-спикера Петра Толстого.
Согласно данному законопроекту, решение о допуске к преподавательской деятельности будет принимать специальная комиссия по делам несовершеннолетних. Однако такое разрешение не будет предоставлено лицам, которые были осуждены за убийство, нарушение половой неприкосновенности и свободы личности, нарушение прав семьи и несовершеннолетних.
Гражданам, у которых уже погашена судимость, могут разрешить заниматься преподаванием, при условии не только безупречного поведения, но также активного участия в общественных и благотворительных мероприятиях.
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