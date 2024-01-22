Госдума: Украина разжигает межнациональные конфликты в России

Украина использует закрытые каналы в Telegram с целью провоцировать межнациональные конфликты среди российских подростков. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова, передает ТАСС.

Как отметила Кузнецова, существует несколько закрытых каналов в Telegram, которые распространяют ложные и разрушительные сведения в данном направлении.

Помимо этого, она упомянула о формировании ячеек протестного движения в среде подростков. По словам вице-спикера, силами Службы безопасности Украины в социальных сетях и чатах создаются группы, которые стимулируют романтизацию насилия, беспорядков и преступности.

В декабре Госдума заявила о том, что в Киеве налажена система вербовки детей в преступных целях. Анна Кузнецова также отметила, что дети могут выступать в роли наводчиков или руководить группами вербовки. Школьникам пообещали вознаграждение после выполнения заданий или якобы освобождение из плена близких людей.