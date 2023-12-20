Представитель Госдепа Мэттью Миллер озвучил мнение о том, что эта зима для Украины станет крайне тяжелой. Об этом он сообщил на брифинге.
- Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой, - цитируют политика СМИ.
Также он выделил, что США ждут решение конгресса до конца года - там обсуждается вопрос помощи Украине. Как считает Миллер, на данный момент это остается в приоритете. Для положительно решения необходимо согласие обеих палат, однако республиканцы готовы дать согласие лишь в обмен на изменение подхода к защите границ США. На данный момент стороны никак не могут прийти к единому мнению.
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