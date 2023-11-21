Визовые санкции против двух военных из РФ начали действовать по решению. Государственного департамента США. Соответствующее решение указано в письменном заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.
Под санкции попали полковник Азатбек Омурбеков и ефрейтор Даниил Фролкин. Как сообщает Блинкен, такие меры приняты из-за якобы совершенных «грубых нарушений прав человека». Теперь военные, как и их близкие родственники, лишены права въезда на территорию США.
Госдепартамент утверждает, что упомянутые российские военнослужащие причастны к «внесудебным расправам» в селе Андреевка Киевской области. Также, как считают представители американских властей, Омурбеков причастен и к событиям в Буче.
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