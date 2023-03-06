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  • Опубликована сегодня в 22:53

Посол России Антонов провел ряд контактов с американскими дипломатами

Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне, провел ряд контактов с представителями Госдепартамента США, сообщил на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Да, не вдаваясь в детали, могу сказать, что посол Антонов провёл ряд контактов, в том числе личных, в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента»

Ранее стало известно, что США отказались выдавать визы ряду делегатов России, направлявшихся на сессию ООН в Нью-Йорк.

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