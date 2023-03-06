Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне, провел ряд контактов с представителями Госдепартамента США, сообщил на брифинге представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Да, не вдаваясь в детали, могу сказать, что посол Антонов провёл ряд контактов, в том числе личных, в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента»
Ранее стало известно, что США отказались выдавать визы ряду делегатов России, направлявшихся на сессию ООН в Нью-Йорк.
Терминалы СПГ во Франции прекратили свою работу на неделю из-за забастовки
Работники предприятий выступают против пенсионной реформы
США не планируют поставлять F-16 Украине
Ранее Пентагон назвал бессмысленным делом начинать обучение украинских войск по использованию истребителей
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином