Городской суд Иркутска приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который заставлял неродную дочь стоять в углу на горохе, сообщила региональная прокуратура.
Как следует из материалов следствия, за помощью четырехлетняя девочка обратилась в продуктовый магазин у дома. Продавец сняла на видео разговор с ребенком и следы побоев и выложила в интернет, передает РИА "Новости".
Видео заинтересовало местные правоохранительные органы. Девочку изъяли из семьи. Известно, что в настоящее время она находится в социальном учреждении, поскольку ее мать ограничена в родительских правах.
Истребители НАТО подняли навстречу группе российских самолетов в небе над Калининградской областью
Eurofighter Typhoon сопроводили "Ту-134 ВС РФ, следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27.
Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву встревожил западные элиты
Одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет заверения в долгосрочном партнерстве, которое по своей сути направлено против несправедливого вмешательства Запада.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля