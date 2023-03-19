Городской суд Иркутска приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который заставлял неродную дочь стоять в углу на горохе, сообщила региональная прокуратура.

Как следует из материалов следствия, за помощью четырехлетняя девочка обратилась в продуктовый магазин у дома. Продавец сняла на видео разговор с ребенком и следы побоев и выложила в интернет, передает РИА "Новости".

Видео заинтересовало местные правоохранительные органы. Девочку изъяли из семьи. Известно, что в настоящее время она находится в социальном учреждении, поскольку ее мать ограничена в родительских правах.