Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 76,6044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.03.2023 : 81,4635
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 9:55

Пять лет за истязание ребенка: В Иркутске наказали мужчину, заставлявшего ребенка стоять на горохе

Городской суд Иркутска приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, который заставлял неродную дочь стоять в углу на горохе, сообщила региональная прокуратура.

Как следует из материалов следствия, за помощью четырехлетняя девочка обратилась в продуктовый магазин у дома. Продавец сняла на видео разговор с ребенком и следы побоев и выложила в интернет, передает РИА "Новости".

Видео заинтересовало местные правоохранительные органы. Девочку изъяли из семьи. Известно, что в настоящее время она находится в социальном учреждении, поскольку ее мать ограничена в родительских правах.

Мир

Истребители НАТО подняли навстречу группе российских самолетов в небе над Калининградской областью

Eurofighter Typhoon сопроводили "Ту-134 ВС РФ, следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27.

Читать полностью

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву встревожил западные элиты

Одним из наиболее вероятных итогов встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина станет заверения в долгосрочном партнерстве, которое по своей сути направлено против несправедливого вмешательства Запада.

Читать полностью

Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

Читать полностью

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Новости