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  • Опубликована сегодня в 11:11

Аксёнов: план по строительству нового курортного города в Крыму "актуален на 100%"

Запущен процесс "создания" нового курортного города в Крыму, а планы по его строительству продолжают обсуждаться и разрабатываться. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«Мы планы не сняли, актуализируем их, исходя из сегодняшней ситуации. Проектирование и мастер-план мы готовим, предложения на уровне федерального правительства вынесем»

Уточняется, что в рамках строительства рассматривается несколько мест в Сакском и Симферопольском районах, а также в приморской полосе.

На данный момент нет точного срока строительства, однако процесс, по словам Аксенова, постепенно набирает обороты.

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