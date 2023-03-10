Запущен процесс "создания" нового курортного города в Крыму, а планы по его строительству продолжают обсуждаться и разрабатываться. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.
«Мы планы не сняли, актуализируем их, исходя из сегодняшней ситуации. Проектирование и мастер-план мы готовим, предложения на уровне федерального правительства вынесем»
Уточняется, что в рамках строительства рассматривается несколько мест в Сакском и Симферопольском районах, а также в приморской полосе.
На данный момент нет точного срока строительства, однако процесс, по словам Аксенова, постепенно набирает обороты.
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