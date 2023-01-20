Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет в первую очередь деловым центром и местом расположения административных органов. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, новый город, рассчитанный на 30 тыс. человек, будет чем-то похож на египетский Порт-Саид, который также расположен на песчаной косе.
Как будет называться новый российский город на юге страны не уточняется.
Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря.
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