Новый город на Арабатской стрелке в Херсонской области будет в первую очередь деловым центром и местом расположения административных органов. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, новый город, рассчитанный на 30 тыс. человек, будет чем-то похож на египетский Порт-Саид, который также расположен на песчаной косе.

Как будет называться новый российский город на юге страны не уточняется.

Арабатская стрелка — это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря.