Химзавод в Горловке подвергся атакам ВСУ

ВСУ обстреляли химзавод в Горловке, поврежден цех по производству азотной кислот. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Кроме того, по его словам, прямым попаданием снаряда ВСУ в кровлю повреждено административное здание цеха электроснабжения.

Горловка — это город в Донецкой области Украины, расположенный на реке Крынка. До начала спецоперации население города составляет около 240 тысяч человек.

Горловка была основана в 1779 году как поселение рабочих-крестьян, занимавшихся добычей угля. В 1932 году Горловка была присоединена к Советскому Союзу и стала частью Украинской ССР. В период Второй мировой войны город был оккупирован нацистской Германией и был освобожден в 1943 году.

Во время спецоперации Горловка оказалась на линии фронта. С 2014 года город находится под ДНР.