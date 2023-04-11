Тимофей Жуков, депутат Городской Думы Екатеринбурга, прибыл на Родину из зоны боевых действий, куда отправился добровольцем в конце 2022 года.

"Депутат екатеринбургской городской думы вернулся с СВО. Тимофей Жуков сегодня принял участие в заседании. В зоне проведения спецоперации он находился с конца прошлого года"

В зону СВО также ушел журналист из Санкт-Петербурга Денис Семёнов, который не вернулся домой: он погиб при выполнении боевого задания.