Кредиторы Google раскрыли сумму долга перед Россией

К началу 2024 года российское подразделение Google оказалось должным локальным компаниям суммой в 20,32 млрд рублей. Эти данные предоставлены ТАСС, ссылаясь на информацию от кредиторов Google в России.

За последние полгода долг Google увеличился на приблизительно 145 млн рублей. В середине 2023 года кредиторы сообщали о общей задолженности в размере 20,17 млрд рублей.

Последнее собрание недовольных партнеров Google в России прошло 18 января 2024 года. На этом мероприятии участвовали компании, требующие от американской IT-корпорации 96,3% от упомянутой суммы долга.

Летом 2022 года российское подразделение Google подало заявку на банкротство. Суд впоследствии утвердил процедуру банкротства, но временное управление выявило в компании признаки преднамеренного банкротства, что рассматривается как незаконная деятельность.

В 2022 году выручка российского офиса Google сократилась до 24,2 млрд рублей, что на 82% меньше результатов 2021 года. Чистый убыток компании составил 10,2 млрд рублей. ФССП уже изъяла все средства с счетов компании в рамках судебных разбирательств.