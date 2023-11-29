Google запустил в эксплуатацию геотермальную станцию

Энергоснабжение центров обработки данных Google теперь осуществляется за счет электроэнергии, производимой геотермальной электростанцией в Неваде. Этот проект был реализован с целью обеспечения центров экологически чистой энергией и воплощен в жизнь благодаря стартапу Fervo. Используемая технология представляет собой небольшой, способный генерировать 3,5 МВт проект. Важно отметить, что один мегаватт способен обеспечить энергией 750 домов, сообщает Moi-Portal.Ru.
Размещенный на окраине существующего геотермального месторождения проект включает в себя цикл, при котором вода накачивается через скважины, нагревается и выводится на поверхность в виде пара. Эта замкнутая система является ключевым аспектом, особенно в засушливом климате Невады.
Майкл Террелл, старший директор по вопросам энергетики и климата в Google, подчеркнул:
"Если вспомнить, как сильно мы продвинулись в развитии ветряной и солнечной энергетики, а также литий-ионных накопителей, то сейчас мы имеем дело со следующим этапом технологий. Мы считаем, что компании должны сыграть огромную роль в их развитии".
Геотермальная электростанция стала частью стратегии Google по снижению выбросов углекислого газа. Одним из преимуществ этой разработки является ее способность использоваться в тех случаях, когда энергии от ветра и солнца недостаточно. Кроме того, геотермальные станции могут работать стабильно независимо от погодных условий и продолжительности светового дня.
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