Google начнет удаление аккаунтов неактивных пользователей из России с 1 декабря

Это затронет личные аккаунты, такие как Gmail и хранилище Drive, но не затронет бизнес-пользователей и учетные записи образовательных учреждений. Удаление коснется тех, кто не использовал свой аккаунт в течение двух лет. Google проводит данную очистку баз данных с целью оптимизации своих сервисов и освобождения ресурсов. Отсутствие активности в аккаунте может повлечь за собой потенциальные риски конфиденциальности и безопасности данных.

Для предотвращения удаления аккаунта пользователи должны войти в свой аккаунт и проявить активность. Рекомендуется использовать инструменты резервного копирования и экспорта данных, предоставленные компанией, чтобы сохранить важные данные. Также важно следить за сообщениями от Google, особенно за уведомлениями о предстоящем удалении аккаунта и инструкциями по предотвращению этого. Своевременные действия и информированность помогут пользователям избежать потери данных и сохранить свои учетные записи, сообщает Ura.Ru.