Google начнет удаление аккаунтов неактивных пользователей из России с 1 декабря

Это затронет личные аккаунты, такие как Gmail и хранилище Drive, но не затронет бизнес-пользователей и учетные записи образовательных учреждений. Удаление коснется тех, кто не использовал свой аккаунт в течение двух лет. Google проводит данную очистку баз данных с целью оптимизации своих сервисов и освобождения ресурсов. Отсутствие активности в аккаунте может повлечь за собой потенциальные риски конфиденциальности и безопасности данных.
Для предотвращения удаления аккаунта пользователи должны войти в свой аккаунт и проявить активность. Рекомендуется использовать инструменты резервного копирования и экспорта данных, предоставленные компанией, чтобы сохранить важные данные. Также важно следить за сообщениями от Google, особенно за уведомлениями о предстоящем удалении аккаунта и инструкциями по предотвращению этого. Своевременные действия и информированность помогут пользователям избежать потери данных и сохранить свои учетные записи, сообщает Ura.Ru.
Берег Мексиканского залива заполнен "ведьмиными бутылками" с волосами и ногтями внутри
Жителей прибрежных районов Мексиканского залива предупреждают об опасности открывания "ведьминых бутылок", которые вымыты на берег. Местные жители и туристы сталкиваются с устрашающими находками, включая так называемые "ведьмины бутылки" с вложенными в них ногтями и волосами.
Рост цен на золото достиг максимального уровня с середины мая
Стоимость драгоценного металла превысила $2000 за унцию, отмечая максимум за последние полгода. Этот рост связан с ослаблением доллара и ожиданиями завершения цикла повышения процентных ставок в США, сообщает РБК.
Ученые уменьшили перечень продуктов, связанных с риском рака
Ученые опровергли общепринятое убеждение, что потребление ультраобработанных продуктов повышает вероятность развития рака. Это подтверждается результатами исследования, опубликованными на страницах Mailonline.
Центр Илизарова успешно завершил испытания инновационных имплантов для восстановления трубчатых костей
Совместная работа специалистов из Центра Илизарова, Курганского государственного университета и компании "Предприятие "Сенсор" включала доклинические тесты на животных.