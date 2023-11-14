Apple получает почти 40% выручки Google от поисковой рекламы в Safari

В ходе заседания Окружного суда США по округу Колумбия свидетель из Google раскрыл информацию о доле выручки, которую Apple получает от поисковой рекламы в Safari, сообщает Российская Газета.

Профессор Чикагского университета, Кевин Мерфи, во время своих показаний в защиту Google, утверждал, что Apple получает 36% выручки Google. Когда он назвал этот процент, главный адвокат Google, Джон Шмидтлейн, "заметно исказил выражение лица", как сообщает Bloomberg.

Тем не менее обе компании возражали против публичного раскрытия подробностей своего соглашения. В частности, Google утверждала, что разглашение такой информации может неправомерно подорвать конкурентоспособность корпорации.