Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за отказ удалить запрещенные данные в России

Компании Google грозит новый штраф в размере 10% от своей годовой выручки за нарушение закона, связанного с отказом удалить информацию, которая запрещена к распространению в России.

Таганский суд Москвы получил соответствующий протокол об административном правонарушении. Согласно закону, юридическое лицо может быть подвергнуто такому штрафу в случае нарушения правил удаления запрещенной информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.