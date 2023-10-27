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Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за отказ удалить запрещенные данные в России
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  • Опубликована сегодня в 14:33

Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за отказ удалить запрещенные данные в России

Компании Google грозит новый штраф в размере 10% от своей годовой выручки за нарушение закона, связанного с отказом удалить информацию, которая запрещена к распространению в России.

Таганский суд Москвы получил соответствующий протокол об административном правонарушении. Согласно закону, юридическое лицо может быть подвергнуто такому штрафу в случае нарушения правил удаления запрещенной информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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