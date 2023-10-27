Google грозит новый штраф в размере 10% от выручки за отказ удалить запрещенные данные в России

Компании Google грозит новый штраф в размере 10% от своей годовой выручки за нарушение закона, связанного с отказом удалить информацию, которая запрещена к распространению в России.
Таганский суд Москвы получил соответствующий протокол об административном правонарушении. Согласно закону, юридическое лицо может быть подвергнуто такому штрафу в случае нарушения правил удаления запрещенной информации, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В США заявили о незаинтересованности в эскалации напряжённости с Ираном
Соединенные Штаты не стремятся к увеличению напряженности в отношениях с Ираном или к развитию конфликта с ним, несмотря на удары по объектам в Сирии.
В Сербии стартовал фестиваль российского кино "Мир чудес"
Международный фестиваль детского и юношеского кино и анимации "Мир чудес" начал свою работу в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде.
В Якутии Минобрнауки запретило празднование Хэллоуина в школах
Руководителям школ Якутии запрещено устраивать праздники в честь Хэллоуина в учебных заведениях.
Минпросвещения РФ назвало условия получения серебряной медали
Серебряную медаль получат выпускники при условии получения по 60 баллов за два ЕГЭ