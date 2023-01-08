В центре Петербурга два человека получили серьезные травмы после падения на льду

Некачественная работа коммунальных предприятий Северной столицы, ответственных за уборку городских территорий, приводит к увеличению травматизма среди жителей мегаполиса в зимний период. Особенно это ощущается на фоне "температурных качелей", когда из-за резкого изменения погодных условий граждане массово падают на скользких необработанных противогололедными средствами тротуарах, пешеходных переходах, на ступеньках и возле парадных жилых домов.
В центре Санкт-Петербурга за последние несколько дней два человека получили серьезные травмы в результате падения на обледеневших поверхностях, не очищенных сотрудниками коммунальных служб от наледи. Об этом сообщает телеканал "78", со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным СМИ, в субботу вечером в городскую больницу № 3 госпитализировали 35-летнего петербуржца, проживающего на улице Жака Дюкло. Он упал 5 января на ступеньках Витебского вокзала около 21:00.
В медучреждении специалисты диагностировали у поскользнувшегося жителя города на Неве закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей височной области. После осмотра мужчина был направлен в отделение нейрохирургии. В этот же день в детскую городскую больницу № 2 доставили 15-летнего петербуржца, упавшего возле входа в ТК "Сенная" в Адмиралтейском районе. Сообщается, что подросток получил закрытый перелом наружной лодыжки голени. По данным двум инцидентам сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.
На протяжении последних нескольких лет в зимний период в Северной столице фиксируется высокий уровень травматизма среди горожан. Так, в начале минувшего года СМИ отмечали, что в травмпункты выстраиваются очереди — люди приходили с сильными ушибами, растяжениями и переломами. Во многом, это связанно с некачественной уборкой улиц и внутриквартальных территорий коммунальщиками и отсутствием должного контроля со стороны профильных комитетов Смольного. Эта проблема уже приобрела системный характер, однако в аппарате губернатора города Александра Беглова по-прежнему не могут организовать качественную и оперативную работу ответственных служб.
В минувший четверг, 5 января, представители Большого драматического театра имени Г. А. Товстонога сообщили о смерти одного из старейших сотрудников Адиля Велимеева, попавшего в реанимацию после падения на льду в центре Санкт-Петербурга. Мужчину госпитализировали 20 декабря в Мариинскую больницу. Специалисты диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом лобной и теменной костей, ушиб головного мозга. После операции его переместили в реанимацию. Несмотря на старания медиков, спасти жизнь Велимееву не удалось.
Заместитель художественного руководителя по общественно-просветительской и исследовательской деятельности БДТ Ирина Шимбаревич в интервью для издания Peterburg News рассказала ранее, что коллеги не могут поверить в утрату Велимеева, пережившего блокаду.
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