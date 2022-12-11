"Доживи до весны и ни разу не упади": петербуржцы опасаются попасть в травмпункт из-за некачественной уборки снега

После начала крупных снегопадов, жители Петербурга вынуждены буквально выживать в новых реалиях. Коммунальные службы не справляются с уборкой сугробов на улицах города. Это заставляет горожан с максимальной осторожностью спускаться в подземные переходы.
Об этом сообщили авторы сообщества "Поребрик сити | Новости Санкт-Петербурга". Они выложили видео. На нем заметен подземный переход около станции метро "Проспект Ветеранов". Из-за снега на ступеньках горожане должны спускаться боком.
"Игра "доживи до весны и ни разу не упади" — началась!" - делятся впечатлениями петербуржцы в комментариях.
Подобная ситуация в городе наблюдается уже более недели. На улицах города заметны сугробы. Нередко снег превращается в коричневую массу. Несмотря на тяжелую ситуацию в городе, администрация Александра Беглова не вмешивается. Тем временем Северная столица продолжает утопать в снегу.
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