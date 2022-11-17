Первой "жертвой" халатной работы коммунальщиков в Петербурге стал упавший на скользком тротуаре мужчина

СМИ сообщили о первой "жертве" неэффективной работы коммунальщиков в Петербурге. На Комендантском проспекте мужчина получил травму, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре 16 ноября. Врачи диагностировали у него растяжение голеностопа, сообщают в Telegram-канале "1703".

Петербургские синоптики прогнозировали заморозки и слабые снегопады в городе заранее, однако Смольный во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым проигнорировали предостережение специалистов, поэтому внутриквартальные площади остались без обработки средствами защиты от гололеда.

В прошлые годы неготовность чиновников к зимнему периоду привела большое число петербуржцев в травмпункты. Горожане проводили в очередях часы.

В этом году Смольный снова не готов признать свои ошибки, перекладывая ответственность за скользкие и грязные улицы на "аномальные" снегопады. Горожане полагают, что в скором времени "снежный коллапс", аналогичный прошлогоднему, повторится вновь.