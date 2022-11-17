Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.11.2022 : 60,3484
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.11.2022 : 62,6675
Первой
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 16:29

Первой "жертвой" халатной работы коммунальщиков в Петербурге стал упавший на скользком тротуаре мужчина

СМИ сообщили о первой "жертве" неэффективной работы коммунальщиков в Петербурге. На Комендантском проспекте мужчина получил травму, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре 16 ноября. Врачи диагностировали у него растяжение голеностопа, сообщают в Telegram-канале "1703".

Петербургские синоптики прогнозировали заморозки и слабые снегопады в городе заранее, однако Смольный во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым проигнорировали предостережение специалистов, поэтому внутриквартальные площади остались без обработки средствами защиты от гололеда.

В прошлые годы неготовность чиновников к зимнему периоду привела большое число петербуржцев в травмпункты. Горожане проводили в очередях часы.

В этом году Смольный снова не готов признать свои ошибки, перекладывая ответственность за скользкие и грязные улицы на "аномальные" снегопады. Горожане полагают, что в скором времени "снежный коллапс", аналогичный прошлогоднему, повторится вновь.

Мир

"Не нашел счастья": Пригожин прокомментировал видео с наказанием сбежавшего на Украину экс-бойца ЧВК "Вагнер"

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал для журналистов издания "Народные новости" разошедшееся в интернете видео с якобы казненным Евгением Нужиным.

Читать полностью
Был в окружении: Евгений Пригожин поделился воспоминаниями об участии Трошева в штурме Дейр Эз-Зора

Был в окружении: Евгений Пригожин поделился воспоминаниями об участии Трошева в штурме Дейр Эз-Зора

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился воспоминаниями о рассказах Героя России Андрея Трошева про прорыв блокады города Дейр эз-Зор бойцами ЧВК "Вагнер" в честь пятилетней годовщины операции.

Читать полностью

Общество

"Рыбу динамитом глушил": Пригожин рассказал о своей поездке в Тюменскую область

В СМИ стала появляться информация, что тюменские осужденные с низким социальным статусом, так называемые "обиженные" или "петухи", стали жаловаться, что их не берут в зону СВО в составе ЧВК "Вагнер".

Читать полностью
Почему Ходаковский не поддержал казнь предателя Нужина

Почему Ходаковский не поддержал казнь предателя Нужина

Бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский неоднозначно отреагировал на казнь предателя Евгения Нужина. По мнению военачальника ДНР, это не свидетельствует о силе и не помогает добиться справедливости.

Читать полностью

Новости