СМИ сообщили о первой "жертве" неэффективной работы коммунальщиков в Петербурге. На Комендантском проспекте мужчина получил травму, поскользнувшись на обледеневшем тротуаре 16 ноября. Врачи диагностировали у него растяжение голеностопа, сообщают в Telegram-канале "1703".
Петербургские синоптики прогнозировали заморозки и слабые снегопады в городе заранее, однако Смольный во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым проигнорировали предостережение специалистов, поэтому внутриквартальные площади остались без обработки средствами защиты от гололеда.
В прошлые годы неготовность чиновников к зимнему периоду привела большое число петербуржцев в травмпункты. Горожане проводили в очередях часы.
В этом году Смольный снова не готов признать свои ошибки, перекладывая ответственность за скользкие и грязные улицы на "аномальные" снегопады. Горожане полагают, что в скором времени "снежный коллапс", аналогичный прошлогоднему, повторится вновь.
"Не нашел счастья": Пригожин прокомментировал видео с наказанием сбежавшего на Украину экс-бойца ЧВК "Вагнер"
Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал для журналистов издания "Народные новости" разошедшееся в интернете видео с якобы казненным Евгением Нужиным.
Был в окружении: Евгений Пригожин поделился воспоминаниями об участии Трошева в штурме Дейр Эз-Зора
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин поделился воспоминаниями о рассказах Героя России Андрея Трошева про прорыв блокады города Дейр эз-Зор бойцами ЧВК "Вагнер" в честь пятилетней годовщины операции.
"Рыбу динамитом глушил": Пригожин рассказал о своей поездке в Тюменскую область
В СМИ стала появляться информация, что тюменские осужденные с низким социальным статусом, так называемые "обиженные" или "петухи", стали жаловаться, что их не берут в зону СВО в составе ЧВК "Вагнер".
Почему Ходаковский не поддержал казнь предателя Нужина
Бывший командир батальона "Восток" Александр Ходаковский неоднозначно отреагировал на казнь предателя Евгения Нужина. По мнению военачальника ДНР, это не свидетельствует о силе и не помогает добиться справедливости.