В Китае четырехлетний малыш подарил золотые слитки ровеснице из детского сада

В Китае четырехлетний малыш пронес в детский сад золотые слитки и передал их девочке из своей группы, сообщает South China Morning Post. По словам маленького щедрого дарителя, это представляет собой его свадебный подарок.
Событие стало известно, когда девочка с радостью показала свой неожиданный подарок родителям. Пораженные этим жестом, ее родители попросили дочь вернуть золото и передать его обратно тому, кто сделал такой необычный дар. Они также связались с семьей мальчика, чтобы проинформировать их о произошедшем.
"Родители малыша пояснили, что золотые слитки были предназначены для будущей жены своего сына, но они не предполагали, что он утаит их и передаст нашей дочери", — рассказала мать девочки.
Пользователи социальных сетей высоко оценили щедрость мальчика и позавидовали его будущей супруге, предполагая, что она, безусловно, будет окружена золотом.
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