Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.01.2024 : 90,404
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.01.2024 : 98,9825
В Китае четырехлетний малыш подарил золотые слитки ровеснице из детского сада
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:21

В Китае четырехлетний малыш подарил золотые слитки ровеснице из детского сада

В Китае четырехлетний малыш пронес в детский сад золотые слитки и передал их девочке из своей группы, сообщает South China Morning Post. По словам маленького щедрого дарителя, это представляет собой его свадебный подарок.

Событие стало известно, когда девочка с радостью показала свой неожиданный подарок родителям. Пораженные этим жестом, ее родители попросили дочь вернуть золото и передать его обратно тому, кто сделал такой необычный дар. Они также связались с семьей мальчика, чтобы проинформировать их о произошедшем.

"Родители малыша пояснили, что золотые слитки были предназначены для будущей жены своего сына, но они не предполагали, что он утаит их и передаст нашей дочери", — рассказала мать девочки.

Пользователи социальных сетей высоко оценили щедрость мальчика и позавидовали его будущей супруге, предполагая, что она, безусловно, будет окружена золотом.

Мир

Президент Сербии обещает сбалансированные связи с ЕС, Россией и Китаем

Президент Сербии обещает сбалансированные связи с ЕС, Россией и Китаем

П﻿резидент Сербии Александр Вучич заявил, что для продолжения развития страны необходимы значительные изменения во всех областях жизни.

Читать полностью
Sony анонсировала свой первый электромобиль, управляемый геймпадом PS5

Sony анонсировала свой первый электромобиль, управляемый геймпадом PS5

Японский технологический гигант Sony и производитель автомобилей Honda представили свой совместный проект — электрический седан Afeela.

Читать полностью

Общество

"Ералаш" требует компенсацию в 11 миллионах рублей от вдовы и дочери Грачевского

﻿Продюсерский центр "Ералаш" хочет взыскать 11 млн рублей неустойки из-за просроченных платежей по договорам займа с наследников режиссера Бориса Грачевского.

Читать полностью
Киркоров получил иск на 2 миллиона рублей от РАО

Киркоров получил иск на 2 миллиона рублей от РАО

Иск был подан в адрес народного артиста России Филиппа Киркорова Российским авторским обществом (РАО).

Читать полностью

Новости