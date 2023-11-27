Рост цен на золото достиг максимального уровня с середины мая

Стоимость драгоценного металла превысила $2000 за унцию, отмечая максимум за последние полгода. Этот рост связан с ослаблением доллара и ожиданиями завершения цикла повышения процентных ставок в США, сообщает РБК.

На бирже CME стоимость декабрьского контракта на золото в начале торгов 27 ноября выросла на 0,8%, достигнув отметки $2018,9 за унцию. Это самый высокий уровень за полгода, последний раз золото торговалось на этом уровне 16 мая 2023 года.

Котировки фьючерсов на золото на бирже CME, по состоянию на 14:21, увеличились на 0,6%, достигнув $2014,9 за унцию.

Поддерживая рост цен на золото, сказывается ослабление доллара и ожидания прекращения повышения процентных ставок в США, а также технические факторы. В настоящее время стоимость золота находится приблизительно на $53 ниже исторического максимума, зафиксированного в августе 2020 года на уровне $2072,49 за унцию.

Индекс доллара DXY снизился на 0,1% по отношению к основным валютам, достигнув минимума за более чем два месяца. Ослабление доллара делает золото более доступным для держателей других валют.

Дополнительно, позитивное воздействие на золото оказывают ожидания инвесторов относительно снижения ставки ФРС США в 2024 году, а также завершение текущего цикла повышения ставок.

Старший аналитик рынков OANDA, Крейг Эрлам, объясняет рост цен на золото как результат преодоления важного уровня в $2000. Он утверждает, что этот рост имеет технические причины и связан с данными об инфляции в США на прошлой неделе, а также с отчетом о рынке труда.

Эксперт по техническому анализу в исследовательской компании Fundstrat, Марк Ньютон, предвидит, что цены на золото могут вырасти до исторического максимума в $2500 за унцию. Он считает, что золото движется в сторону новых пиков, и текущий рост может открыть путь в диапазоне $2060-2080 за унцию. Преодоление уровня сопротивления в $2080 быстро приведет к дальнейшему росту котировок.