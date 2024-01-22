Гоген Солнцев вызвал Киркорова на поединок после инцидента на съемках

В рамках турнира по фрик-бою Epic Fighting Championship, шоумен Гоген Солнцев принял участие и вызвал на поединок певца Филиппа Киркорова, с кем, как он утверждает, возник конфликт в ходе съемок. Видеозапись данного вызова была выложена на платформе YouTube.

В своем выступлении Гоген Солнцев уточнил, что намерен сразиться с певцом на октагоне из-за возникшего конфликта между ними в процессе съемок, хотя подробности произошедшего шоумен не раскрыл.

Кроме того, Гоген Солнцев выразил свое восхищение Стасу Барецкому, который также участвовал в турнире в роли бойца. Шоумен охарактеризовал выступление Барецкого как нечто, что "легло на душу", отметив впечатляющую игру в ринге.

Ранее Гоген Солнцев утверждал, что Алла Пугачева косвенно повлияла на решение Филиппа Киркорова о бойкоте после вечеринки Ивлеевой. Он описал артистку как "роковую женщину", оставившую свой след в жизни Киркорова. По мнению шоумена, певец до сих пор испытывает тоску по Примадонне. Гоген Солнцев напомнил также, что сам планировал записать дуэт с Пугачевой, но в связи с недавними событиями решил отложить совместный проект на неопределенный срок.