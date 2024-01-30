Ученые выяснили, что козы определяют радость и злость в человеческом голосе

Ученые из Городского университета Гонконга в Китае пришли к выводу, что козы, вероятно, развили чувствительность к голосовым сигналам людей в течение тысячелетий взаимодействия между нашими видами. Эти результаты были опубликованы в журнале Animal Behaviour.

Ранее исследователи обнаружили, что козы могут распознавать эмоции человека по его выражению лица, что схоже с умением собак и лошадей. Кроме того, козы способны передавать информацию о своей индивидуальности и переживаниях через свое блеяние.

В рамках нового эксперимента, проведенного под руководством профессора Алана МакЭллиготта, козам предоставили возможность прослушать записи голоса с различной эмоциональной окраской - счастливой или гневной.

Результаты показали, что 75% коз реагируют на изменение тона от радостного к злобному и наоборот. В таких случаях животные уделяли больше времени вниманию источнику звука.

Ученые отметили, что не удалось точно определить причину того, что 25% коз не реагируют на изменяющиеся сигналы. Также наблюдения показали, что звери оставались спокойными вне зависимости от того, как звучал голос человека, что было подтверждено измерениями сердцебиения и других физиологических процессов.

Профессор Алан МакЭллиготт заключил, что различия в реакции коз на эмоциональные сигналы человека могут подчеркивать важность индивидуального опыта и обучения, особенно в контексте межвидового эмоционального общения.