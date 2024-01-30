Ученые выяснили, что козы определяют радость и злость в человеческом голосе

Ученые из Городского университета Гонконга в Китае пришли к выводу, что козы, вероятно, развили чувствительность к голосовым сигналам людей в течение тысячелетий взаимодействия между нашими видами. Эти результаты были опубликованы в журнале Animal Behaviour.
Ранее исследователи обнаружили, что козы могут распознавать эмоции человека по его выражению лица, что схоже с умением собак и лошадей. Кроме того, козы способны передавать информацию о своей индивидуальности и переживаниях через свое блеяние.
В рамках нового эксперимента, проведенного под руководством профессора Алана МакЭллиготта, козам предоставили возможность прослушать записи голоса с различной эмоциональной окраской - счастливой или гневной.
Результаты показали, что 75% коз реагируют на изменение тона от радостного к злобному и наоборот. В таких случаях животные уделяли больше времени вниманию источнику звука.
Ученые отметили, что не удалось точно определить причину того, что 25% коз не реагируют на изменяющиеся сигналы. Также наблюдения показали, что звери оставались спокойными вне зависимости от того, как звучал голос человека, что было подтверждено измерениями сердцебиения и других физиологических процессов.
Профессор Алан МакЭллиготт заключил, что различия в реакции коз на эмоциональные сигналы человека могут подчеркивать важность индивидуального опыта и обучения, особенно в контексте межвидового эмоционального общения.
Neuralink успешно провела первое вживление импланта в мозг человека
Илон Маск подтвердил успешное восстановление пациента после операции и сообщил, что устройство, по предварительным данным, демонстрирует многообещающие показатели работы.
Китай представил свою первую серию материнских плат, с полностью внутренним производством
Флагманская модель GM7-2602-02 формата mini-ITX, размером 170 мм x 170 мм и весом около 200 г, оптимизирована для небольших компьютерных корпусов. Она оснащена восьмиядерным процессором Feiteng D2000 от Phytium с максимальной скоростью 2,3 ГГц, обеспечивающим эффективную производительность для разнообразных вычислительных задач.
Диетолог Джонсон-Рейнольдс предостерегает от употребления некоторых "здоровых" продуктов
Диетолог Лорен Джонсон-Рейнольдс выделяет негативное воздействие протеиновых батончиков, содержащих множество подсластителей, на здоровье кишечника и рекомендует заменить их орехами или темным шоколадом.
Кардиолог Шехян подчеркнул важность правильного питания для контроля артериального давления
Гранат и черноплодная рябина отмечены как средства для снижения давления, но кардиолог предостерег от полагания только на них. Он подчеркнул, что эти продукты не рекомендованы для гипотоников.