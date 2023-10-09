Артистка Глюк’oZa вернулась из Израиля и прибыла в Москву

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюк'oZa, опубликовала снимок, сделанный во время вылета из Израиля.

"Мы взлетаем. Регистрация была не быстрой, но прошла гладко. Пожелайте нам удачи в пути," — написала артистка в подписи к фотографии.

Позже она разместила видео, в котором поделилась радостью хорошо пройденного полета.

"Все так переживают и беспокоятся. Мы уже дома, в Москве. Все в порядке," — сказала певица.

Как сообщили СМИ, Глюк'oZa вместе с мужем и детьми отправилась в Тель-Авив на концерт американского музыканта Бруно Марса. Однако вместо концерта певица и ее семья оказались во времена военных действий и провели время в бомбоубежище, ожидая возможности вернуться домой.