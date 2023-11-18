В России растет интерес к новым формам зимнего отдыха: избингу, глэмпингу и кемпингу

В период пандемии заметно увеличился спрос на отдых "ближе к природе". Эксперт Елизавета Жукова отметила, что этот вид отдыха не только сохраняет свою популярность среди россиян, но и продолжает набирать обороты.

В последнее время стали популярны такие формы отдыха, как избинг, глэмпинг и кемпинг. Термин "избинг" появился в конце 2022 года и означает времяпрепровождение в избе, расположенной в живописном месте. Для этого возникают новые небольшие дома или восстанавливаются старые избы, предоставляемые туристам для отдыха. Обычно такие избы имеют площадь 40 м2 и создают атмосферу, знакомую россиянам из пребывания в отелях, сообщает Life24.

Глэмпинг представляет собой отдых в палатке на природе, где созданы условия комфорта. Кемпинг можно рассматривать как вариацию глэмпинга, которая предлагает туристам размещение в быстро собираемых конструкциях, но с уровнем комфорта ниже, чем в глэмпинге.

Елизавета Жукова подчеркнула, что отдых за границей в настоящее время сопряжен с определенными сложностями и высокими расходами для россиян, поэтому многие предпочитают проводить свой отпуск в России. Новые формы отдыха активно развиваются вблизи крупных городов, особенно это относится к избингу, который позволяет россиянам встречать Новый год в атмосфере, напоминающей детство.