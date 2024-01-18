ВСУ выпустили по Белгороду 10 ракет, все они были сбиты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - сообщил поздним вечером 17 января в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Утром, 18 января, градоначальник сообщил, что в небе над регионом силами нашей ПВО было сбито 10 украинских ракет. В зоне подавления атаки оказались села Терезовка и Мясоедово. В двух частных домах: выбило окна, повреждены фасады, пробита крыша гаража и один легковой автомобиль. Также повреждены линии электро- и газоснабжения.

Увы - не обошлось без пострадавших среди населения: одна местная жительница получила осколочное ранение коленного сустава. Женщину оперативно доставили в больницу.

«Аварийные и оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается. Информация по разрушениям уточняется», - отметил губернатор Гладков.

Напомним, что периодические обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ продолжаются уже больше года. Самый жесткий обстрел произошёл в канун Нового года - 30 декабря. Тогда погибли 25 мирных жителей, ранения получили более 100 человек.