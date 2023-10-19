Ушел из жизни комик и актер из "Каламбура" Сергей Гладков

Актер и комик Сергей Гладков, известный своими ролями в популярной юмористической программе "Каламбур", скончался в возрасте 60 лет. Его смерть подтверждена одесским изданием "Думская".

Сообщается, что Гладков в последние годы страдал от болезни. Похороны актера запланированы на 21 октября в Одессе. Сергей Гладков родился в Харькове в 1963 году и славился своими яркими персонажами в "Каламбуре", включая человека с длинными усами и другие.