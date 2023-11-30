В Калужской области похищенную девочку нашли живой

8-летняя девочка, похищенная в Калужской области, и за которую требовали выкуп в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте, найдена живой, как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"Местонахождение пропавшей девочки установлено, и ребенок уже находится под заботой полицейских, которые доставили его в больницу для осмотра", — говорится в официальном заявлении.
В настоящее время девочка находится в следственном отделе Следственного комитета в Козельске, где с ней работают следователи регионального следственного управления СК. Расследование уголовного дела продолжается и находится под личным контролем прокурора области. Ранее сообщалось, что похитители требовали выкуп в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте от матери похищенной 8-летней девочки из Козельска. Следствие возбудило уголовное дело по факту исчезновения ребенка, сообщает ТАСС.
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