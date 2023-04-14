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  • Опубликована сегодня в 9:58

Рогов: перезапуск ЗАЭС нецелесообразен из-за сохранения рисков ударов ВСУ

Перезапускать крупнейшую Запорожскую атомную электростанцию пока бессмысленно, так как до сих пор есть большие риски получать удары "по линиям электропередачи". Такое мнение выразил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

К текущему моменту два энергоблока ЗАЭС находятся в плановом ремонте, два остаются в режиме холодного останова, ещё два - в состоянии горячего останова.

Ситуация на Запорожской АЭС обсуждалась между генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

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