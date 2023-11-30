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Глава МИД России: Молдавия в центре гибридной войны Запада против России
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  • Опубликована вчера в 22:40

Глава МИД России: Молдавия в центре гибридной войны Запада против России

Глава МИД России предупредил, что Молдавия станет следующей жертвой гибридной войны Запада против России, высказывание, которое вызвало реакцию советника главы МИД Молдавии и президента страны Санду.

Опасения о гибридной войне, высказанные Россией, сталкиваются с утверждениями о помощи Молдавии со стороны западных стран.

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