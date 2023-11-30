Глава МИД России предупредил, что Молдавия станет следующей жертвой гибридной войны Запада против России, высказывание, которое вызвало реакцию советника главы МИД Молдавии и президента страны Санду.

Опасения о гибридной войне, высказанные Россией, сталкиваются с утверждениями о помощи Молдавии со стороны западных стран.