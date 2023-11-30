Глава МИД России предупредил, что Молдавия станет следующей жертвой гибридной войны Запада против России, высказывание, которое вызвало реакцию советника главы МИД Молдавии и президента страны Санду.
Опасения о гибридной войне, высказанные Россией, сталкиваются с утверждениями о помощи Молдавии со стороны западных стран.
Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту
Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом".
Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС
Галант выразил благодарность США.
Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща
Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.
Названа самая вкусная еда для человека
Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.