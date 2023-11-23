Частичные ограничения на дорогах Свердловской области из-за погодных условий

Госавтоинспекция Свердловской области ввела частичные ограничения на двух дорогах: Серов — Североуральск — Ивдель и Ивдель — граница ХМАО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Госавтоинспекция сообщает о введении частичных ограничений движения грузового и пассажирского транспорта на автодорогах регионального значения Серов — Североуральск — Ивдель и Ивдель - граница ХМАО с 9-го по 142-й км в обоих направлениях (в сторону Екатеринбурга и в сторону ХМАО) в связи с неблагоприятными погодными условиями — выпадением обильных снежных осадков, дождем, сильным ветром и ограниченной видимостью", — сказали в ГИБДД.