Украинские власти просят самолеты, которыми не располагает ФРГ. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, переадресовав вопрос о поставках военного снабжения другим странам.

«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолётах идут о типах, которыми не располагает бундесвер»

Ранее сенаторы двух американских партий обратились к президенту США Джо Байдену с настоятельной просьбой поставить Украине ракеты большой дальности, а также начать обучать пилотов Киева использованию истребителей.