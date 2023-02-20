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  • Опубликована сегодня в 16:32

Глава Минобороны Писториус: Украина просит у ФРГ самолёты, которыми Германия не располагает

Украинские власти просят самолеты, которыми не располагает ФРГ. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, переадресовав вопрос о поставках военного снабжения другим странам.

«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолётах идут о типах, которыми не располагает бундесвер»

Ранее сенаторы двух американских партий обратились к президенту США Джо Байдену с настоятельной просьбой поставить Украине ракеты большой дальности, а также начать обучать пилотов Киева использованию истребителей.

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