В течение 3 дней в Мюнхене (Германия) состоится конференция по безопасности. На неё прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, о чём он написал в своём Telegram-канале.
Выступление Зеленского должно состояться завтра.
По сообщению самого главы Украины у него запланированы встречи с лидерами Германии и Франции. По итогам которых планируется заключение новых договорённостей о безопасности для его страны.
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что не ожидают от мероприятия подобного формата каких либо важных изменений текущей ситуации в мире.
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