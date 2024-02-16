В течение 3 дней в Мюнхене (Германия) состоится конференция по безопасности. На неё прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, о чём он написал в своём Telegram-канале.

Выступление Зеленского должно состояться завтра.

По сообщению самого главы Украины у него запланированы встречи с лидерами Германии и Франции. По итогам которых планируется заключение новых договорённостей о безопасности для его страны.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что не ожидают от мероприятия подобного формата каких либо важных изменений текущей ситуации в мире.