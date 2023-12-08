У Германии недостаточно ресурсов для осуществления планов размещения военной бригады в Литве. Это становится проблемой из-за нехватки финансов, военной техники и персонала. Планы министра обороны о направлении бригады в Литву с целью сдерживания России и укрепления восточного фланга НАТО вызывают сомнения у ХДС/ХСС, а также у представителей военных кругов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt.

Министр обороны Борис Писториус заявил о намерении разместить 4 тыс. дополнительных военных в Литве после создания необходимой инфраструктуры. Однако, по мнению газеты, Германия не готова к такому шагу из-за отсутствия не только материальных, но и технических ресурсов. Комментарии немецкого полковника Андре Вюстнера подчеркивают, что текущие недостатки нельзя устранить за счет небольших финансовых вложений.

Журнал Der Spiegel также высказывал сомнения в возможности Германии выполнить обещания о новом военном контингенте в Литве. В статье подчеркивается медленный прогресс и проблемы, такие как нехватка школьных мест для детей военнослужащих, что делает долгосрочное присутствие бригады затруднительным.﻿